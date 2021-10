"Min. 1,5 m Überholabstand 🚘/🚲!" - Banner-Aushang wieder nach den Sommerferien 2022!

Abstand!

Danke:

CSU-Verkehrsminister sorgte f├╝r Abstand! Mehr Abstand auch durch ADFC-Banner

Dr. Andreas Scheuer, CSU, sorgte bereits 20290 durch seine ├änderung der StVO f├╝r eindeutige Zahlenangaben. Seitdem ist der ­čÜś/­čÜ▓-├ťberholabstand so festgelegt:

- min. 1,5 m innerorts,

- min. 2,0 m au├čerorts.



Aufmerksamkeit

Um auf diese Regelung aufmerksam zu machen, h├Ąngte der ADFC Langenhagen direkt nach den Sommerferien an zwei Stellen im Stadtgebiet die Banner aus - und sie n├╝tzen: Vlele ­čÜ▓-Fahrer berichteten davon, dass speziell dort mit gr├Â├čerem Abstand ├╝berholt w├╝rde: ­čśâ!



JETZT: Verfügbar für andere Ortsgruppen 

Nach sechs Wochen Aushang hat der ADFC Langenhagen die Banner nun wieder abgenommen: Damit k├Ânnen nun andere Ortsgruppen des ADFC Region Hannover e.V. die beiden Banner ausleihen und in der eigenen Ortschaft aush├Ąngen.



Same procedure as every year!

Der ADFC Langenhagen hat diese Abstands-Banner bereits wieder reserviert und wird sie - wieder zum Schulbeginn nach den Sommerferien - vom 22.8. bis zum 5.10.2022 wieder in Langenhagen aush├Ąngen:┬áEs m├Âge n├╝tzen!