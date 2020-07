Low Carb - Zucchini Spaghetti mit Tomatensauce

Wer bei seiner Ernährung Kohlenhydrate reduzieren möchte, sollte unbedingt einmal Zucchini Spaghetti probieren. Das vitaminreiche Gemüse lässt sich prima zu den schmalen Nudeln verarbeiten und bekommt mit einer Sauce aus Zwiebeln, Paprika, frischen und passierten Tomaten eine fruchtig, leichte Begleiterin. Das schmeckt nicht nur an heißen Sommertagen super lecker. Und keine Sorge, die Spaghetti müssen mit dem richtigen Hilfsmittel nicht per Hand einzeln geschnitten werden - Spiralschneider sei Dank.

3 mittelgroße Zucchini1 Gemüsezwiebel1 gelbe Paprika3 Strauchtomaten100 g passierte TomatenOlivenöl zum AnbratenSalzPfefferThymianfrischer ParmesanZwiebel schälen, in kleine Würfel schneiden und in einem Topf in etwas Olivenöl glasig dünsten. Tomaten und Paprika waschen, ebenfalls würfeln und zu den Zwiebeln geben. Alles bei mittlerer Hitze schmurgeln lassen.In der Zwischenzeit die Zucchini waschen, deren Enden abschneiden und durch den Spiralschneider zu Spaghetti drehen. Die Zucchini Spaghetti in etwas Olivenöl und mit etwas Salz in einer tiefen Pfanne anbraten und bissfest garen.Passierte Tomaten zu dem Gemüse in den Topf geben und alles mit Salz, Pfeffer und Thymian abschmecken. Die Zucchini mit der Sauce in tiefen Tellern anrichten und abschließend Parmesan darüber hobeln.Weitere vegetarische Rezepte aus meiner Sammlung findet ihr hier:Botanisch gesehen zählen Zucchini übrigens zum Obst und stammen aus der Familie der Kürbisgewächse.