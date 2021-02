Knusprige Gemüsebratlinge mit Hummus

Super lecker und aromatisch sind unsere knusprigen Gemüsebratlinge auf Tofu-Basis. Die passenden Gewürze geben ihnen eine orientalische Note, die durch Hummus als Begleiter passend abgerundet wird. Würzt ihr die Bratlinge statt mit Ras el Hanout mit etwas Rosmarin, passen sie auch perfekt zu Rotkohl in der Winterzeit.



Viel Spaß beim Ausprobieren!

300 g Tofu1 Karotte1 kleiner Zucchino2 Champignons1 EL Senf mittelscharf1 EL Tomatenmark1 Knoblauchzehe100 g MehlSalzPfefferRas el HanoutZesten einer Limette1 EL LeinsamenLeinsamen mit 3 EL warmen Wasser für ca. 15 Minuten in einer kleinen Schale quellen lassen.In der Zwischenzeit Karotte und Champignons putzen, Zucchino waschen und die Enden abschneiden. Tofu ausdrücken und in eine Schüssel bröseln. Das Gemüse mit einer Reibe fein reiben und zum Tofu geben. Senf und Tomatenmark unterrühren. Knoblauch pressen und mit an die Masse geben. Mehl unterkneten. Mit Salz, Pfeffer, Ras el Hanout und den Zesten einer Limette abschmecken.Aus der Masse Bratlinge formen und in etwas Sonnenblumenöl knusprig braten.Mit einem Klacks Hummus servieren und genießen.Ich wünsche euch guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!