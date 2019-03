Katjas Käsekuchen mit Himbeeren (glutenfrei)

250 g weiche Butter250 g Zucker2 EL Vanillezucker4 Eier2 Päckchen Vanillepuddingpulver (oder alternativ ca. 70g Speisestärke)1 TL Backpulver1 kg MagerquarkSaft einer ausgepressten Limette300g Himbeeren tiefgekühltPuderzucker1 Vanilleschotefrische Himbeeren für die DekoHimbeeren mit 2 EL Puderzucker und dem ausgekratzten Mark einer Vanilleschote aufkochen und anschließend pürieren. Die Himbeeren durch ein feines Sieb streichen, damit die Kerne zurückbleiben. Das Himbeermark abkühlen lassen.Butter, Zucker und Eier schaumig schlagen. Puddingpulver und Backpulver sieben und unter die Masse rühren. Den Quark und den Limettensaft gut mit den restlichen Zutaten verrühren.Springform (26 cm) mit Butter einfetten. Teigmasse in die Form füllen. Das Himbeermark in Klecksen auf der Masse verteilen und mit einer Gabel vorsichtig unterheben. Alles für ca. eine Stunde bei 175° auf mittlerer Schiene backen. In der Form auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben und mit frischen Himbeeren dekorieren.