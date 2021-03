Kaffeeklatsch mit veganem Kokoskuchen

Auch wenn ein Kaffeeklatsch mit Familie und Freunden momentan durch Corona nicht stattfinden kann, wird bei uns der Ofen angeschmissen. Denn Kuchen macht glücklich und eine extra Portion Glück kann in diesen Zeiten wirklich nicht schaden. Diesen Sonntag gibt es einen veganen und glutenfreien Kokoskuchen. Der ist schnell gebacken und schmeckt zudem noch super lecker.





Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit!

Tipp:



Bleibt gesund und munter!

Zutaten:250 g Mehl (ggf. glutenfrei)100 g Zucker50 g Kakao zum Backen50 g Kokosraspel1/2 Päckchen Backpulver225 ml Mandeldrink ungesüßt75 g Apfelmus65 g Kokosöl40 g Ahornsirupdunkle Kuvertüre veganKokosraspelMehl, Zucker, Kakao, Kokosraspel und Backpulver in einer großen Schüssel mit einem Löffel verrühren. Mandeldrink, Apfelmus, Kokosöl und Ahornsirup dazu geben und alles mit dem Handmixer zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten. Den Teig in einer mit Backpapier ausgelegten und mit Margarine gefetteten Springform (Durchmesser 24 cm) verteilen. Den Kuchen bei 180°C (Umluft) für ca. 30 Minuten backen.Mit einem Zahnstocher in den Kuchen piksen. Der Kuchen ist fertig, wenn kein Teig am Holz hängen bleibt.Den Kokoskuchen abkühlen und die Kuvertüre im Wasserbad schmelzen lassen. Dabei darauf achten, dass kein Wasser in die Masse tropft. Den Kuchen mit der geschmolzenen Kuvertüre bestreichen und abschließend Kokosflocken darüber streuen.Wenn ihr zum Backen glutenfreies Mehl verwendet, solltet ihr den Kuchen am selben Tag backen und genießen. Dann ist er noch besonders fluffig und saftig.