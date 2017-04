Hot and sweet - Mangosalat

Sucht ihr noch eine fruchtige Beilage zur nächsten Grillparty? Dann probiert doch mal mein Rezept für einen feurigen Mangosalat. Der schmeckt nicht nur zu Geflügel super lecker und ist fix zubereitet.



Guten Appetit!

2 reife Mango2 Pepperoni2 kleine GemüsezwiebelnSaft einer ZitroneKoriander1/2 TL Honig1 Prise Salzetwas SonnenblumenölMango längs halbieren und vom Kern lösen. Die Früchte schälen und in Würfel schneiden. Zitrone auspressen und den Saft mit dem Honig und der Prise Salz verrühren. Nach Geschmack ein paar Blättchen frischen Koriander klein schnippeln und mit den Mangowürfeln zum Dressing geben. Pepperoni mit etwas Sonnenblumenöl bepinseln und bei 200°C in den Ofen unter den Grill geben bis die Haut dunkel wird. In der Zwischenzeit die Zwiebeln pellen und in feine Würfel schneiden. Die Haut der Peperoni mit einem Messer abschaben und die Schoten anschließend in kleine Würfelchen schneiden. Zwiebeln und Peperoni unter die Mango heben. Alles etwas ziehen lassen und zum Gegrillten servieren.Hier geht's zu weiteren Grillrezepten aus meiner Sammlung: https://www.myheimat.de/themen/katjas-grillrezepte...