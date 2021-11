"Hanomag-Kommissbrot": Kommt es als 🚲 wieder?

Lösungen fürs 🚲:

"Open Prototyping Session – Urban Mobility Special"

Einladung.Hafven gehen mit der "Open Prototyping Session – Urban Mobility Special" in die zweite Runde: Nach der ersten OPS vom November 2020 soll nun an konkrete Lösungen gearbeitet werden.Hierzu sind alle an Micromobilität Interessierten eingeladen ihre Ideen und Wissen zu teilen und an konkreten Projekten mitzuarbeiten. Der Fokus liegt auf Kleinstfahrzeugen, Auto-Pedelecs, Elektrische Tret-Hybrid-Fahrzeuge & Elektro-Kabinenfahrzeuge.Eingeladen sind Expert(inn)en aus USA, Europa und Hannover.Der Termin ist als hybride Veranstaltung geplant:- live im Hafven Idea Space- und online für alle, die nicht dazu kommen können.Mehr Infos gibt es unter diesem Link:Zur Anmeldung bitte aufklicken. Für die Teilnahme an diesem Workshop gilt die sogenannte 2G-Regelung. Bitte entsprechenden Nachweis zu Beginn der Veranstaltung bereithalten.Wer Online Teilnehmen möchte, benutze einfach diesen Link: