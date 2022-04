Gurken essen ODER 🚲-Fahren? Radtouren im Spreewald: ADFC Langenhagen informiert am Donnerstag beim Stammtisch

Beim 🚲-Fahrer-Stammtisch:

Beim Radfahren im Spreewald geht es nicht nur um saure Gurken!

Donnerstag um 18:30 Uhr.Der ADFC Langenhagen informiert bei seinem nächsten Stammtisch über Touren durch diese schöne Kulturlandschaft in Brandenburg.Der Spreewald ist vielen bekannt für seine Kanäle, auf denen man wunderschöne Bootstouren unternehmen kann: Doch auch auf zwei Rädern hat diese Region etwas südlich von Berlin viel zu bieten.Das ist dann auch das Thema beim Stammtisch des Fahrrad-Club ADFC Langenhagen am Donnerstag um 18:30 Uhr: Die Interessenvertetung der Radfahrer in und um Langenhagen lädt Gäste und Mitglieder zum monatlichen Treffen ein.Dieses Mal findet das Treffen erstmalig im, Marktplatz 2, am Rathaus-Innenhof, statt: Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.- - - -