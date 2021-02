Grüne Bohnensuppe mit (und ohne) Rindfleisch

Wenn es draußen eisig kalt ist, schmeckt uns ein wärmendes Süppchen besonders gut. Neben Erbseneintopf, Kürbis- und Schwarzwurzelsuppe lieben wir grüne Bohnensuppe - mit und (für Vegetarier und Veganer) ohne Rindfleisch. Jetzt im Winter greifen wir für dieses wärmende Süppchen gerne auf TK-Bohnen zurück. Während die Beinscheibe langsam in einem Topf köchelt, wird in einem weiteren Topf das Gemüse zubereitet. Ist das Fleisch gar, kommt die Hälfte des Gemüses mit in den Topf. Aus dem restlichen Gemüse wird die vegane Variante der Suppe abgeschmeckt - das geht ruckzuck und schmeckt mindestens genauso gut.





Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

1 Beinscheibe vom Rind2 Lorbeerblätter1 kleine Zwiebel3 Möhren1 Stange Lauch1 dicke Scheibe Sellerie6 große Kartoffeln500 g grüne Bohnen (außerhalb der Saison als TK-Ware)1 EL BohnenkrautPfefferSalzetwas ÖlSaft einer ausgedrückten ZitroneDie Beinscheibe unter kaltem Wasser abspülen, in 1 1/2 Liter kaltem Wasser aufsetzen und mit 2 Lorbeerblättern für ca. 2 Stunden leicht köcheln lassen.In der Zwischenzeit Zwiebel pellen und in feine Würfel schneiden. Möhren, Kartoffeln und Sellerie schälen. Möhren längs halbieren und in Scheiben schneiden. Kartoffeln sowie Sellerie würfeln. Lauch gründlich waschen, die Enden entfernen und den Rest in feine Ringe schneiden.Das Gemüse in etwas Öl anschwitzen, salzen und mit ca. 2 1/2 l Wasser aufgießen. Bohnen und Bohnenkraut mit in den Topf geben und alles für ca. 10 bis 15 Minuten köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist.Wenn das Fleisch gar ist, die Beinscheibe aus dem Topf nehmen, vom Knochen lösen und das Fleisch in kleine Stücke schneiden. Die Loorbeerblätter aus der Brühe entfernen. Das Fleisch und die Hälfte der Gemüsesuppe in die Fleischbrühe geben. Beide Suppen mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft kräftig abschmecken.