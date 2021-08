Grießbrei mit minzigem Mirabellenkompott

Mirabellen sind super leckere Sommerfrüchte, die nicht nur pur ein Genuss sind. Wir haben sie als fruchtige

Marmelade verarbeitet, Likör für kalte Winterabende angesetzt und erfrischendes Kompott mit Minze gekocht. Zusammen mit veganem Grießbrei serviert, ist das Kompott ein süßes und aromatisches Mittagessen, das ruckzuck zubereitet ist.



Tipp: Beim Entkernen der kleinen Früchtchen solltet ihr Einmalhandschuhe tragen. Der Fruchtsaft der Mirabellen klebt heftig und hinterlässt sonst bräunliche Flecken auf der Haut und unter den Fingernägeln.

500 g entkernte Mirabellen3 EL VanillezuckerMark einer Vanilleschote2 Stengel Minze150 ml WasserMandeldrinkGrießZuckerMirabellen waschen und entkernen. Eine Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen. Die Früchte mit Wasser, Zucker, der Vanille (inclusive der ausgekratzten Schote) und der gewaschenen Minze in einen Topf geben und für ca. fünf Minuten köcheln lassen. Dabei vorsichtig umrühren, damit die Früchte nicht zerfallen. Das Kompott etwas abkühlen lassen, Minzblätter und Vanilleschote entfernen und die Früchte in eine Glasschüssel umfüllen.In der Zwischenzeit den Grießbrei mit Mandeldrink nach Anleitung zubereiten. Zusammen mit dem Kompott in Schälchen anrichten und genießen. Guten Appetit!