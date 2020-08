Rauf aufs (reparierte) Rad!

Fahrradwerkstatt.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -Am Sonnabend, 5. September, trifft sich das Pedalo-Team von 14 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 15d.Jeder, der Lust und Bedarf hat, kann mit seinem kaputten Fahrrad und den dazu passenden Ersatzteilen ins MGH kommen. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (05 11) 72 11 13.