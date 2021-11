Einweisung in Langenhagens Lastenräder Hannah 30 / Hannah 36

Einweisung für die Hannah-Lastenräder durch die Langenhagener Lastenrad-Paten

Angebot.Bitte VOR der Terminabsprache das entsprechende Lastenrad buchen, damit es auch wirklich zur Verfügung steht:- 30: am Rathaus Langenhagen, mit E-Unterstützung- 36: am Quartierstreff Wiesenau, ohne E-Unterstützung- Langenhagen@ADFC-Hannover.de- 0151 240 799 75- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Straßenverkehr, sich an die Regeln der StVO/StVZO zu halten und bittet weiterhinum Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, Rücksicht und - besonders - um Gelassenheit.- - - - - -Rauf aufs 🚲, aber sicher(er)!Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75