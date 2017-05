Einstieg in die Digitalfotografie - in der VHS Langenhagen

Langenhagen : Treffpunkt |

Sie besitzen eine neue digitale Spiegelreflexkamera und wollen intensiver in die Fotografie einsteigen? In diesem workshop möchten wir Ihnen das erforderliche Wissen um Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert näher bringen.

Wie gehe ich mit "Bildschnitt" und Bildaufbau um? Welche interessanten Themenbereiche gibt es in der Fotografie (z.B. Landschaften, Tiere und Personen, Architektur)?

Sie werden schnell feststellen, dass Sie sich für ein wunderbares Hobby entschieden haben. Im workshop vermitteln wir Ihnen das Rüstzeug für erfolgreiche eigene Bilder.

Bitte bringen Sie Ihre Kamera und ggf. die Bedienungsanleitung mit.

Infos unter 0511.7307-9710 oder 7307-9707 bzw. seemann@vhs-langenhagen.de