Einladung zum Netzwerktreffen: Junge Menschen im ADFC



Treffen.Es ist nicht immer leicht, sich als junger Mensch im ADFC zu engagieren: Häufig bist du in deiner Ortsgruppe mit deinen Fragen, deinen Ideenund deinen Themen auf dich alleine gestellt. Du triffst selten Menschen, die in einem ähnlichen Lebensabschnitt sind wie du.Komm deshalb am 6. April um 20 Uhr zum Treffen des Netzwerks Junge Menschen!Dort triffst du in einem lockeren Rahmen junge Aktive aus ganz Deutschland. Wir werden uns Zeit nehmen, um uns gegenseitig kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen. Du hast die Möglichkeit, mit deinen Fragen auf junge Aktive mit Erfahrung im ADFC zuzugehen. Ob Social Media, Verkehrspolitik oder Radtouren - Du kannst deine Themen und Erlebnisse einbringen, dich mit anderen austauschen und mit ihnen diskutieren. Das Treffen ist auch für alle da, die noch nicht aktiv sind, aber gerne mehr machen würden.Wir freuen uns dich kennenzulernen!Den Teilnahmelink findest du im Aktivenbereich auf https://aktiv.adfc.de/startseite/artikel/junge-men...