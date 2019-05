Einladung zum Fachvortrag - Arthrose in Hüfte und Knie - Wenn die Schmerzen unerträglich werden

Langenhagen : Margeritenhof |

Referent: PD Dr. med. Michael Skutek



Was ist Artrhose und was kann ich für mich tun? Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Einsatz einen künstlichen Gelenks? Welche Gefahren drohen, wenn ich mit der OP zu lange warte? Was bedeutet minimalinvasive Operation?



Referentin: M. Müller, Physiotherapeutin



- Wie und wann kann Physisotherapie hilfreich sein?

- Bewegung bei Arthrose

- Arthrose entgegenwirken

- Sitzen - Stehen Laufen/ welche Belastung bei Arthrose.



Eintritt kosenlos!

Telefonische Anmeldung bis 20. Mai 2019: 0511 54 45 57-0