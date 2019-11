Einfach himmlisch - saftiger Schokokuchen mit Karamell

Schokolade macht glücklich - noch glücklicher macht ein Stück Schokoladenkuchen. Und dieser hier hat es richtig in sich. Gehackte Schokolade und Karamellbonbons machen ihn noch saftiger und süßer als andere Schokokuchen. Warm serviert schmeckt er einfach himmlisch!

125 g weiche Butter150 g Zucker2 EL Vanillezucker3 Eier150 ml Milch (ggf. Sahne)250 g Mehl2 TL Backpulver50 g Kakao zum Backen10 weiche Karamellbonbons100 g grob gehackte Schokolade zartbitterPuderzuckerButter, Zucker, Vanillezucker und Eier mit dem Handmixer schaumig rühren. Milch (oder Sahne) darunter rühren. Mehl, Kakao und Backpulver sieben und vorsichtig unter die Masse rühren. Die Karamellbonbons dritteln und die Stücken mit der gehackten Schokolade unter den Teig heben. Den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte und am Rand gefettete Springform (Durchmesser 24 cm) geben und bei 180°C (Umluft) für ca. 30 Minuten backen.Mit einem Zahnstocher testen, ob der Kuchen fertig gebacken ist. Bleibt Teig am Hölzchen hängen, den Kuchen etwas länger im Ofen lassen.Mit Puderzucker bestäuben und am besten noch warm genießen.Noch saftiger und schokoladiger wird der Kuchen mit einer Schokoladenglasur.Hier findet ihr mein Rezept für einen weiteren Rührkuchen: