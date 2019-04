Bildbearbeitung in der VHS - Freistellen mit Gimp

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

In unserer Veranstaltung am Mittwoch, 24. April, erhalten Sie von 18.15-21.30 Uhr Tipps und Tricks für die Bildbearbeitung: Sie wollen den Teil eines Bildes bearbeiten oder zwei Bilder miteinander verschmelzen oder eine Fotomontage erstellen und dafür eine Person „ausschneiden“?

Das alles sind Aufgaben, die unter den Begriff „Freistellen“ fallen. Es gibt eine Vielzahl von Wegen, um den Teil eines Bildes freizustellen. Leider ist nicht jede Methode für jedes Bild geeignet. An diesem Abend werden eine Reihe von Methoden und Wegen gezeigt, um das Freistellen von Objekten zu vereinfachen.

Erforderlich sind Grundkenntnisse in Windows und erste Erfahrungen mit Gimp, insbesondere im Umgang mit Ebenen. Informationen erhalten Sie unter: seemann@vhs-langenhagen.de bzw. telefonisch unter 0511 7307-9707.