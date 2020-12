Bienenwachstücher selbst gemacht

Sie sind praktisch, nachhaltig und sehen noch dazu super aus. Wer im Haushalt auf Frischhaltefolie und Butterbrotpapier verzichten möchte, hat mit Bienenwachstüchern eine passende Alternative, um Stulle, Käse und andere Lebensmittel einzuwickeln oder Schüsseln abzudecken. Die praktischen Tücher können fertig gekauft oder ganz einfach selbst hergestellt werden. Vorteil dabei: Ihr könnt euch Stoff nach eurem Geschmack aussuchen und die Größe des Tuches individuell festlegen. Vielleicht habt ihr sogar noch Stoffreste zu Hause, die ihr für die Bienenwachstücher nutzen könnt.

Baumwollstoffe (ggf. Reste), frisch gewaschenSchneiderschereZickzack-SchereBackpapierBienenwachspastillen (für Lebensmittel geeignet)BügeleisenGeschirrtuchDen Stoff auf die gewünschte Größe mit einer Schneiderschere oder Zickzack-Schere zuschneiden und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Wachspastillen auf dem Tuch verteilen (Menge siehe Foto). Das Backblech bei ca. 70°C für ein paar Minuten in den Ofen schieben, bis das Wachs komplett geschmolzen ist. Anschließend das Tuch an zwei Ecken hochheben und etwas abkühlen lassen.Das Bügelbrett mit einem alten Geschirrtuch abdecken und das Wachstuch zwischen zwei Blätter Backpapier darauf legen. Mit dem Bügeleisen auf niedriger Stufe das Wachs komplett in das Tuch einbügeln. Solltet ihr zu viel Wachspastillen genutzt haben, wird das Tuch nach dem Abkühlen zu hart und brüchig. Überschüssiges Wachs könnt ihr einfach mit Baumwollstoff, den ihr anschließend für ein weiteres Wachstuch nutzt, abbügeln.Gereinigt werden die Tücher mit einem feuchten Lappen. Die Bienenwachstücher könnt ihr super nutzen, um zum Beispiel belegte Brote einzupacken und sind so eine tolle Alternative für Brotdosen aus Plastik. Nicht nur in der Weihnachtszeit sind sie auch eine schöne Geschenkidee für liebe Freunde und Verwandte.Das Backpapier könnt ihr mehrmals zum Basteln der Tücher verwenden.