Betriebskostenabrechnungen bei Vermietungen

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

Wer schon einmal eine Betriebskostenabrechnung erstellen musste, weiß, dass die Tücken im Detail liegen! In dieser eintägigen Veranstaltung am 11.11.2017 (11.15-15.30 Uhr) erhalten Sie eine praxisnahe Darstellung und Erläuterung von Aspekten, die bei Betriebskostenabrechnungen von Vermietungen aller Art beachtet werden müssen. So u.a. über die Form und Inhalt von Betriebskostenabrechnungen, einzuhaltende Fristen, Umlageschlüssel u.s.w. Melden Sie sich bei uns unter der Nr. 105.04 auf info@vhs-langenhagen.de bzw. seemann@vhs-langenhagen.de an.