Babysitterkurs in der VHS Langenhagen

Langenhagen : Bildungszentrum Eichenpark |

Babysitten macht Spaß und ist für Schülerinnen und Schüler eine tolle Möglichkeit, das Taschengeld aufzubessern! In einem Wochenendseminar der VHS am Sonnabend, 6. Mai, von 11.15-16.15 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, ebenfalls von 11.15-16.15 Uhr, werden angehende Babysitter/innen gründlich auf ihre Aufgabe vorbereitet. Im Einzelnen geht es um die kindliche Entwicklung, Ernährung und Pflege des Kindes (Füttern und Wickeln), altersgerechte Spiele und Beschäftigungsmöglichkeiten. Auch Erste Hilfe am Kind, Vorbeugung

und Unfallverhütung, Versicherungsschutz, Aufsichtspflicht und der Erstkontakt mit den Eltern werden thematisiert. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Jugendlchen einen „Babysitter-Pass“. Mitmachen können Jugendliche ab 13 Jahren. Das Teilnahmeentgelt beträgt 32,40€ (Veranst.-Nr. 710.61). Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (0511.7307-9718) oder per eMail (info@vhs-

langenhagen.de) entgegen.