Aus dem Schmortopf: Weißkohl mit Hack

1 kleiner Weißkohl2 große Möhren8 mittelgroße Kartoffeln (festkochend)300 g Thüringer Mett1 EL Tomatenmark2 TL Paprikapulver edelsüßca. 1 l GemüsebrüheSalzPfefferSonnenblumenölDen Weißkohl vierteln, die äußeren Blätter und den Strunk entfernen und den Kohl in Streifen schneiden. Möhren und Kartoffeln schälen und in mundgerechte Scheiben schneiden. Das Mett in etwas Sonnenblumenöl in einem Schmortopf auslassen. Kohl, Kartoffeln und Möhren mit dem Tomatenmark und dem Paprikapulver ebenfalls in den Topf geben und alles mit anbraten. Den Kohltopf mit der Gemüsebrühe ablöschen und für ca. 15 Minuten bei mittlerer Hitze schmurgeln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.Guten Appetit!