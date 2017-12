Aus dem Schmortopf - Rindergulasch mit Paprika und gemischtem Gemüse

Winterzeit ist bei uns auch die Zeit für deftige Gerichte und Eintöpfe. Neben Rouladen und kräftigen Suppen zählt auch das Rindergulasch mit Paprika und gemischtem Gemüse zu unseren Lieblingsgerichten, wenn es draußen kalt und ungemütlich ist. Dabei wandern nicht nur Paprika und Zwiebeln, sondern auch Sellerie, Möhren, Champignons und Tomaten in den Topf. Chilli und Knobi geben dem Gulasch die feurige Note.



Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!

1 Bund Suppengrün3 Gemüsezwiebeln1 kg Rindfleisch250 ml Rotwein400 ml Wasser2 rote Paprika5 Tomaten8 Champignonsca. 1 EL TomatenmarkPfefferSalzChillipulerPaprikapulver edelsüß1 bis 2 KnoblauchzehenSonnenblumenölDas Suppengrün und die Zwiebeln putzen und in kleine Würfel bzw. Ringe schneiden. Das Rindfleisch in Würfel schneiden. Etwas Sonnenblumenöl in einem Schmortopf erhitzen und das Gemüse darin anschwitzen. Das Fleisch dazu geben und kurz anbraten. Mit dem Rotwein ablöschen und dem Wasser aufgießen. Alles für ca. eine bis eineinhalb Stunden leicht köcheln lassen. In der Zwischenzeit Pilze putzen und in Scheiben schneiden sowie die Paprika und die Tomaten waschen und in Würfel schneiden. Für eine weitere halbe Stunde mit in den Topf geben. Tomatenmark zum Gulasch geben, bis die Sauce die gewünschte Konsistenz hat. Mit den Gewürzen abschmecken. Zum Gulasch passen Salzkartoffeln, Spätzle oder Nudeln.