ADFC-Jubiläums-Sommerfest - mit Jubiläums-Ehrung

Großes Zweirad-Sommerfest

Party mit Jubiläums-Ehrung.Eintritt frei, Spenden willkommen.Schon traditionell lädt die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen Mitte Juni zum regionsweitenim Langenhagener Maisel's Biergarten zu Interessantem rund ums Rad, zu Live Musik sowie zu heiß Gegrilltem und gut Gekühltem ein: Auch in diesem Jahr ist der Eintritt für Mitglieder und für alle Gäste frei, Spenden sind willkommen. Ein lohnendes Ziel für die Anfahrt mit dem Rad, aber auch alle anderen Ankommenden sind natürlich willkommen!Wer sich den Termin des Zweirad-Sommerfestes gleich im eigenen Online-Kalender vormerken möchte, braucht nur diesen QR-Code mit dem Handy oder mit dem Tablet einzuscannen: Dieser QR-Code in groß? Einfach links ins Bild klicken.Zum 40. Geburtstag des ADFC (gegründet 1979 in Bremen) ehrt die Ortsgruppe Langenhagen ihre anwesenden Jubilare/Jubilarinnen (10 + 20 - 40 Jahre Mitgliedschaft, siehe Bild oben) mit Urkunde, ADFC-Anstecknadel und Freigetränk, dieses auch für Familienmitglieder: Hierzu schreibt der ADFC Langenhagen seine eigenen Jubiläums-Mitglieder noch einzeln - per Briefpost - an und lädt sie ein.Ob andere Ortsgruppen aus der Region Hannover, gegebenenfalls in variierendem Umfang, bei dieser Ehrung der jeweils eigenen Jubiilare/Jubilarinnen mitmachen, wird den jeweiligen Mitgliedern bekanntgegeben bzw. auf den betreffenden Webseiten dargestellt. Und hier in diesem Beitrag aufgelistet. An der Ehrung teilnehmende Ortsgruppe(n), Stand 5.2.2019: Langenhagen.ADFC-Ortsgruppe Langenhagen im ADFC Region Hannover e.V.Die Bezeichnung "Jubilar" schließt die Geschlechter m/w/d ein.