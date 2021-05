„Wir drehen am 🚲“: EDEKA CRAMER + ADFC .... GROßE Aktion

Wir drehen - gemeinsam - am 🚲: EDEKA Cramer + Fahrrad-Club ADFC

EDEKA-Prospekt beachten!EDEKA CRAMER startet zusammen mit dem Fahrrad-Club ADFC ab Montag, 10. Mai 2021 eine gemeinsame Aktion mit zwei Schwerpunkten:Die Kooperation findet im Rahmen der Edeka-Themenwochen „Wir drehen am Rad“ statt. Dabei geht es um Fahrradfahren und Klimaschutz. Im Rahmen der Kooperation können Edeka-Kunden ab einem Einkaufswert von 25 Euro Einstiegsmitglied im ADFC werden. Dazu erhalten sie mit ihrem Kassenbon einen Coupon mit dem Code für die Einstiegsmitgliedschaft und einem QR-Code, der sie zu einem speziellen Formular leitet.Die Aktion wird in den Prospekten der Edeka Minden in allen Verkaufsregionen beworben, im Laden sind Poster und Displays geplant. Der Code ist vier Wochen gültig und kann bis zum 6. Juni 2021 eingelöst werden.In der Woche ab dem 17. Mai wird in den EDEKA-Produktflyern auf Routentipps des ADFC in den jeweiligen Regionen hingewiesen. In den Prospekten werden QR-Codes eingedruckt, die direkt auf die Routen aufhinweisen.