Wer verdient am Terror?

Langenhagen : Treffpunkt |

Am Mittwoch, 10. Mai, stellt der Journalist und Autor Markus Bickel ab 19.00 Uhr im vhs-Treffpunkt sein neues Buch mit dem Titel - Die Profiteure des

Terrors - Wie Deutschland an Kriegen verdient und arabische Diktaturen stärkt -, vor. Die Luftanschläge in Syrien und im Irak sowie Waffenlieferungen an strategische Partner wie Saudi-Arabien haben bislang nicht dazu geführt, den IS nachhaltig in die Schranken zu weisen. Vielmehr verschafft die Aufrüstungswelle in Nahost den deutschen Rüstungsfirmen volle Auftragsbücher. Die Verlierer sind jedoch die Freiheitsbewegungen des arabischen Aufstandsjahres 2011. Denn ebenso wie der erste sogenannte Krieg gegen den Terror nach

dem 11.9.2001 dient auch der zweite den Regimen im vorderen und mittleren Orient als willkommener Vorwand für den Ausbau innenpolitischer Repression.

Markus Bickel berichtete in den letzten zwei Jahrzehnten für verschiedene Medien u.a. aus Sarajewo, Beirut, Bagdad und Damaskus. Zuletzt arbeitete er als Nahostkorrespondent der FAZ in Kairo. Seit 2016 leitet er in Berlin das „Amnesty Journal“.

Das Teilnahmeentgelt beträgt 9,- € (Veranst.-Nr.102.03).

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der VHS im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax (0511.7307-9718) oder per eMail (info@vhs-langenhagen.de) entgegen. Für Kurzentschlossene ist eine Abendkasse vorhanden.