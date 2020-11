Vertrauensbruch durch CDU – Formulierung ?!

Die CDU Ratsfraktion hat einen Antrag mit dem Betreff „Grundschule Kaltenweide“ formuliert und hat diesen auf die Tagesordnung der kommenden Ortsratssitzung setzen lassen.Der Antrag soll das Ziel verfolgen, die Gesamtsituation an der Grundschule Kaltenweide zu verbessern und beinhaltet in der Erläuterung folgende Formulierung:„Hierbei ist in der weiterführenden Diskussion zu berücksichtigen, dass die drei Beteiligten übereinstimmend den Wunsch äußern, den Ganztagsschulbetrieb nicht vor dem Schuljahr 2025/26 umzusetzen.„Diese Formulierung erweckt den Eindruck der BfK hätte sich – anders als in der bisherigen Kommunikation – für die Einführung der Ganztagsschule ausgesprochen. Die Formulierung im Antrag ist daher FALSCH !!!Der Verein BÜRGER FÜR KALTENWEIDE e.V. ist weiterhin der Ansicht, dass die Entscheidung, welche nachschulische Betreuungsform sich die Kaltenweider Eltern wünschen nicht alleine von der Politik, sondern im Dialog mit den Eltern entschieden werden sollte.Daher haben sich Schulleitung, Schulvorstand der Grundschule Kaltenweide und BfK gegenüber der CDU im persönlichen Gespräch mit der Ratsfraktion, als auch im schriftlichen Austausch folgender Formulierung zugestimmt:„Die Beantragung einer Ganztagsschule wird unter Vorbehalt einer von der Verwaltung durchgeführten Elternbefragung und der Einbeziehung des Schulvorstandes erst ab dem Schuljahr 2024/25 vorgenommen.“Leider hat die Ratsfraktion die Formulierung ohne weiteres Gespräch abgeändert und die Beschlussvorlage auf die Tagesordnung des Kaltenweider Ortrates am 24.11.2020 setzen lassen.Florian Windeck – Vorsitzender des BfK wertet dieses Vorgehen als massiven Vertrauensbruch.