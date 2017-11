Langenhagen : 12 Apostel Kirche |

Zum Abschluss der Novembergesprächsreihe "Zwischen Freiheit und Verantwortung: Warum unsere Demokratie kein Selbstläufer ist" laden VHS und LieZaTreff am Dienstag, 21.11.2017 um 19.00 Uhr in den Gemeindesaal der Zwölf-Apostel-Kirche, Weserweg 3, ein. Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Prof. Dr. Helmut Scherer vom Instutut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover wird zur Frage: Untergraben Fake-News unsere Demokratie? referieren und anschließend mit den Teilnehmern diskutieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.