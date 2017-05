Stadtradeln Langenhagen: Sternfahrt So., 28.5.2017

StadtradelnRadelnde Mitstreiter gesucht!Die Stadt Langenhagen beteiligt sich auch in diesem Jahr an dem Wettbewerb, den die Region Hannover vom 28. Mai bis zum 17. Juni 2017 im Rahmen des bundesweiten Stadtradelns ausrichtet: Ziel ist es dabei, so viele Kilometer wie möglich mit einem Fahrrad zurückzulegen.Sternfahrt zum AuftaktZum Auftakt des regionalen Stadtradelns findet am Sonntag, 28. Mai 2017, die große Sternfahrt amstatt, an der alle Radbegeisterten teilnehmen können – unabhängig davon, ob sie „stadtradeln“ werden oder nicht. Aus allen 21 Kommunen der Region Hannover starten Touren zu den Sammelpunkten.Um 10.50 Uhr starten alle Langenhagener Radlerinnen und Radler auf der Tour Nord am City Center Langenhagen / Parkplatz Ostpassage / Bahn-Haltestelle und setzen dann gemeinsam mit den Mitgliedern der ADFC Ortsgruppe Langenhagen und den Fahrerinnen und Fahrern der Wedemark die Fahrt zum gemeinsamen Treffpunkt am Sammelpunkt Herrenhausen fort.Die Hauptrouten vereinen sich dann auf dem Cityring und führen über die Raschplatzhochstraße und den Schiffgraben zum Ziel, Georgsplatz. Dort werden alle Radfahrer an der Fahrradbühne empfangen.Vereine, Betriebe, Kirchengemeinden, Familien, Schulklassen, Nachbarschaften, Politik und alle anderen möglichen Gruppierungen und auch Einzelpersonen sind aufgerufen, sich im direkten Wettbewerb gegenseitig anzuspornen und gemeinsam gegen die Teams der anderen Kommunen der Region Hannover anzutreten.Neben dem fahrradaktivsten Kommunalparlament (in Deutschland / aus der Region Hannover) werden in beiden Stadtradeln-Wettbewerben auch die fahrradaktivste Kommune mit den meisten Radkilometern (absolut) sowie mit den meisten Radkilometern pro Einwohnerin/Einwohner (Durchschnittswert) gesucht.Interessierte Mitstreiter gelangen über diesen Link auf die, die eigens für Langenhagens Mitstreiter eingerichtet worden ist.Wer im Team radeln will, muss dort bei der Registrierung einen Kapitän benennen. Diese Person verwaltet während des 21-tägigen Aktionszeitraumes den Online-Stadttradel-Kalender und trägt dort die von allen Teammitgliedern erradelten Kilometer ein.Einzelpersonen können sich in dem offenen Team anmelden und tragen dann die von ihnen zurück gelegten Strecken selbstständig ein.- - -Die Stadt Langenhagen organisiert das Stadtradeln in dieser Stadt.Die Inhalte dieser Meldung wurden daher von dieser Seite übernommen: