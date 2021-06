Samstag + Sonntag: Vier 🚲🚲🚲🚲 kostenlos 🌞-unterstützt tanken! Eine ADFC-Aktion zum STADTRADELN 2021

Vier gleichzeitig:

E-Fahrr├Ąder kostenlos┬á´╗┐aufladen!

Kostenlos tanken.Eventuell Terminverschiebung: Das Hygienekonzept ist beantragt, aber die Genehmigung liegt noch nicht vor.Vier E-Bikes k├Ânnen gleichzeitig ­čî×´╗┐-unterst├╝tzt jeweils eine Stunde lang am Zentralen St├╝tzpunkt des ADFC Langenhagen aufgeladen werden.Sonst ist dieser kostenlose Tankservice nur ADFC-Mitgliedern vorbehalten, aber zum Stadtradeln 2021 bietet der ADFC diesen Service auch allen G├Ąsten an:- Anmeldung nicht erforderlich,- maximale Tankdauer eine Stunde,- Service Sa. und So. 13 bis 19 Uhr,- Ladeger├Ąte bitte selber mitbringen,- keine Reservierung von Ladestellen,- Getr├Ąnke f├╝r die Wartezeit im Angebot,- Fachgespr├Ąche ├╝ber ­čî×´╗┐-Solar-Energie inclusive.Wer in der Aufladezeit etwas essen m├Âchte, ist im Biergarten des "WhatsUp" in 210 m Entfernung gut aufgehoben, ge├Âffnet Samstag und Sonntag ab 15 Uhr.- das Hygienekonzept ist eingereicht,- das Tragen von Gesichtsmasken ist Pflicht,┬á- es gelten die tagesaktuellen Corona-Vorschriften.┬á- - - - -aa gibt's mehr rund ums┬á­čÜ▓´╗┐ und rund ums┬á­čÜ▓´╗┐-Fahren.