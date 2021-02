Perverse Denkweise: Lieber Baby (A) oder Oma (B) töten, statt zu bremsen / auszuweichen???? Erschreckend: SO pervers denkt die Autowelt des MIT! Bitte anders denken - auch in Langenhagen

So pervers denkt die Autowelt?

- Selber bremsen? NEIN!!
- Selber von der Straße abfahren? Nein!!
- Baby(A) auf dem Zebrastreifen opfern?
- Oma (B) auf dem Zebrastreifen opfern?

Auf dem Zebrastreifen ....
- langsam genug fahren,
- bremsen,
- selber von der Straße abfahren,
- selber vor einen Baum fahren.

Denn:
Autofahrer sind geschützt durch Knautschzone, Airbags, Sicherheitsgurte, ...

Aber nein:
Es wird drüber nachgedacht, schutzlose Menschen auf dem Zebrastreifen über den Haufen zu fahren.

Dieser "wissenschaftliche Artikel" des
"Media Lab" des Massachussets Institute for Technology
in Cambridge MA, USA steht hier:

Wir bitten alle am Straßenverkehr Teilnehmenden - in und um Langenhagen - sich von dieser perversen Denkweise dieses Institutes weit, weit zu entfernen.

Wir bitten alle am Straßenverkehr Teilnehmenden, regelgerecht, mit Vorsicht dabei zu sein und Rücksicht zu wahren, wir sind Verkehrsausbau und Sicherung von Wegen gerade für die Schwächsten, wir sind für Höflichkeit und für Freundlichkeit als unsere Wege als Fahrrad-Club in Langenhagen, die Anzahl der Unfälle in und um Langenhagen zu senken.

Und somit menschliches Leid zu reduzieren / zu verhindern.