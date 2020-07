Jährlich Mo., 13. Juli: LFAT = Langenhagener Fahrrad-Abstands-Tag - - 🚲 🚌 🚲 🚍 🚲 🚐 🚲 🚗 🚲 🚘 🚲 🚙 🚲🚚 🚲 🚛 🚲 🚜 🚲 - - Annually on Mo July 13: LBDD = Langenhagen Bike Distance Day

Jährlich am 13. Juli: LFAT = Langenhagener Fahrrad-Abstands-Tag



Annually on July 13: LBDD = Langenhagen Bike Distance Day

Montag, 13. Juli 2020: Aktionstag in & für Langenhagen! Abstand min. 1,5 m / min. 2,0 m.Bitte gerne teilen & gefällt mir / liken!Please like & share!1. deutsch2. english: see belowDer ausreichende Abstand der Kfz beim Überholen von Personen auf Fahrrädern ist ein wichtiges Mittel zur Vermeidung nicht nur von Fahrschwierigkeiten und Ängsten, sondern ist auch eines der wesentlichen Erfordernisse zur Vermeidung von Unfällen von Radfahrenden. Der ADFC Langenhagen engagiert sich seit langem vor Ort für den richtigen seitlichen Überholabstand, siehe z.B. hier:In Deutschland ist dieser Seitenabstand von der rechten Außenkante, meistens Spiegelkante des Kfz zur linken Außenkante / meistens Lenkerende des überholten Fahrrades im § 5 Abs. 6 StVO der StVO vorgeschrieben:- 1,5 m innerorts,- 2,0 m außerorts.Ist der seitliche Platz dafür auf einer Strecke nicht vorhanden, dürfen Radfahrende nicht überholt werden. Dies gilt zum Beispiel auf Straßen mit einer Breite von weniger als 5,2 m Breite: Dort dürfen Mittelklasse-Pkw Radfahrende nicht überholen. Ähnliche Regelungen gelten in vielen Ländern, aber werden wie auch in Deutschland teilweise - noch - nicht eingehalten.Daher führt die Ortsgruppe Langenhagen im ADFC Region Hannover e.V. diesen Aktionstag FAT / BDD für Langenhagen ein: An diesem Tag sollen sich alle(!) an die Verkehrsvorschriften halten, wie an allen anderen Tagen des Jahres.soll sich an diesem Tag, dem LFAT, das besonderes Augenmerk aller auf die Einhaltung des richtigen Abstandes richten:- zwischen überholendem Kfz,- und dem überholten Fahrrad.Ziel ist die nicht nur die Verbesserung der Stimmung im Verkehr, sondern besonders die Vermeidung von Ängsten / Gefahrensituationen / Verkehrsunfällen sowie der Schutz von Gesundheit und Leben der ungeschützte(re)n und damit gefährdeteren Radfahrenden: Mit diesem FAT soll letztendlich zur Senkung der Unfallzahlen beigetragen werden.Viel Großes entstand aus kleinsten Anfängen!Es mag ja durchaus sein, dass dass sich aus dem LFAT Langenhagener Fahrrad-Abstands-Tag etwas größeres entwickelt:- ein IFAT: Internationaler Fahrrad-Abstands-Tag- oder ein WFAT: Welt-Fahrrad-Abstands-Tag.Der Termin 13. Juli wurde daher bewusst so gelegt, weil an diesem Tag bim deutschsprachigen Wikipedia zur Zeit kein anderer internationaler / weltweiter Gedenktag / bzw. Aktionstag eingetragen ist:- - - - -Annually recurring day of action in Langenhagen.2. English.German content: See at top of the page.The sufficient distance of vehicles when overtaking people on bicycles is an important means of avoiding not only driving difficulties and fears, but is also one of the essential requirements to avoid accidents for cyclists. The ADFC Langenhagen has long been committed to the right side overtaking distance, see e.g. here:= automatically translated german/english by Google Translate.In Germany, the side distance from the right outer edge, usually the mirror edge of the vehicle to the left outer edge / mostly the handlebar end of the overhauled bicycle is prescribed in Section 5 (6) StVO (Road Traffic Regulations Germany):- 1.5 m downtown,- 2.0 m extra urban.If there is not enough space on a route, cyclists must not be overtaken. This applies, for example, to roads with a width of less than 5.2 m: medium-sized cars are not allowed to overtake cyclists there. Similar regulations apply in many countries, but, like in Germany, are sometimes - yet - not complied with.Therefore, the local group Langenhagen in ADFC Region Hannover e.V. is introducing this LBDD day of action for Langenhagen: On this day, everyone (!) should comply with traffic regulations, as on all other days of the year., on this day, the LBDD, traffic participants should also pay particular attention to maintaining the correct distance:- between overtaking vehicles,- and the overhauled bike.The goal is not only to improve the mood in traffic, but especially to avoid fears / dangerous situations / traffic accidents and to protect the health and life of unprotected and therefore more at risk cyclists: This FAT should ultimately contribute to reducing the number of traffic accidents car / bike.A lot of great things came from the smallest beginnings!It may well be that something bigger is developing from the LBDD Langenhagen Bicycle Distance Day:- an IBDD: International Bicycle Distance Day- or a WBDD: World Bike Distance Day.The date of July 13th was therefore deliberately set in such a way that there is currently no other international / worldwide day of remembrance or action on the German-language Wikipedia: