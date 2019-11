In der Kampfzone

Langenhagen : Treffpunkt |

Statt 70 Jahre Frieden, Wohlstand und Sicherheit zu feiern, befindet sich die Bundesrepublik 2019 in einer Art Ausnahmezustand. Spätestens seit der Ankunft geflüchteter Migranten wird die Zerrissenheit unserer Gesellschaft deutlich sichtbar. Geltende Übereinkünfte stehen plötzlich infrage, es regieren Stimmungen und Emotionen. In seinem Vortrag am Dienstag, 19. November, ab 19 Uhr im vhs-Treffpunkt legt der Schriftsteller Christian Schüle mit dem Blick des politischen Philosophen die typisch deutschen Muster offen, die der neuen Erregungsspirale zugrunde liegen. Das Ergebnis ist ein provozierend-anregender Aufruf zu Vernunft, Einigkeit und Recht und Freiheit.

Christian Schüles Essays, Feuilletons und Reportagen erscheinen u. a. in Die Zeit, mare, Deutschlandfunk, Deutschlandradio und im Bayerischen Rundfunk und wurden mehrfach ausgezeichnet. Schüle lehrt Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin.

