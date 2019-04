Europawahlen am 26. Mai 2019

Langenhagen : Treffpunkt |

Europa steht aktuell vor zahlreichen Herausforderungen - weit über den Brexit hinaus! Klimawandel, Flucht- und Migrationsbewegungen u.v.m. Vor dem Hintergrund dieser Themen erhält die Wahl zum EU-Parlament im Jahr 2019 eine besondere Brisanz.

Zum Themenschwerpunkt Europa bieten Ihnen die Volkshochschulen Ostkreis Hannover und Langenhagen zwei Veranstaltungen an, die die gegenwärtige politische Situation Europas thematisieren sowie Lust auf interkulturellen Austausch und Partizipation als EU-Bürger/in machen sollen. Besuchen Sie unser Sprachencafé am 10.5. in Burgdorf und die Diskussionsveranstaltung am 14.5. 'Ist Europa noch zu retten?' in Langenhagen. Anmeldungen unter info@vhs-langenhagen.de