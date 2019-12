Einladung zur Planung: Zuwegung Gymnasium Langenhagen - zu Fuß, per Rad, per Kfz

Einladung: Zum Gymnasium Langenhagen? Aber sicher!!!

mit Bushaltestelle

später auch mit Straßenbahn-Anschluss

Anmeldung

Montag, 6. Januar 2020, 10 Uhr.Das Gymnasium Langenhagen wird gerade neu gebaut, und dafür ist ein geregelter, sicherer Verkehr für Abfahrt und Abfahrt erforderlich.Die Ortsgruppe Langenhagen des Fahrrad-Club Langenhagen möchte sich dazu - vor der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses am Do., 9. Januar 2020 - intensiv auseinandersetzten und Lösungen entwickeln.Übersicht:Details:- Montag, 6. Januar 2020, 10 bis 12:30 Uhr,- in der ADFC-Geschäftsstelle Langenhagen.Änderungen vorbehalten.Erbeten unter- - - - - - - - - - -Dies der 1.125-te Beitrag desFahrrad-Club ADFC Langenhagen: