Aktionswochenende 14./15. Mai 2022. - - KidicalMass: Platz da für die nächste Generation

Platz da für die nächste Generation

Unser Motto:

Rauf aufs 🚲 - aber sicher(er)!

Kinder aufs Rad!In ganz Deutschland, in Europa und rund um den Globus demonstriert Kidical Mass (Masse an Kindern) wieder für fahrrad- und kinderfreundliche Orte.Kidical Mass hat die Vision, dass sich Kinder und Jugendliche sicher und selbständig mit dem Fahrrad bewegen können.Datum speichern / save the date:Samstag, 14. & Sonntag 15. Mai 2022Auch zu Aktionen in und um Langenhagen ...Dieser MyHeimat-Beitrag ist ein unverbindlicher Terminhinweis der ADFC-Ortgruppe Langenhagen auf eine externe Veranstaltung in alleiniger Verantwortung Dritter ohne jegliche Beteiligung / Haftung des ADFC Langenhagen.- - - - - - -- - - - - - -Der ADFC Langenhagen appelliert anTeilnehmenden im Straßenverkehr, sich an die Regeln der StVO/der StVZO zu halten und bittet weiterhinum Höflichkeit, Freundlichkeit, Zuvorkommen, Vorsicht, Rücksicht und - besonders - um Gelassenheit.Und:Die ADFC-Ortsgruppe Langenhagen tritt für eine tatsachenbasierte Berichterstattung ein.StVO = Straßenverkehrs-OrdnungStVZO = Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung- - - - - -Rauf aufs 🚲, aber sicher(er)!Langenhagen@ADFC-Hannover.de0151 240 799 75