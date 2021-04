3 x Verkehr, sei live mit Youtube dabei: ADFC diskutiert mit Hannovers Baudezernent zur Verkehrswende

Hannover und die Verkehrswende

Per Video live dabei:ADFC-Verkehrswende-Dialog mit Hannovers Baudezernent Thomas VielhaberMittwoch, 14. April 2021, 19 Uhr:- Zugang kostenfrei- OHNE vorherige AnmeldungIm April ist der Baudezernent der Stadt Hannover, Herr Thomas Vielhaber, online zu Gast beim "ADFC Stadt Hannover": Herr Vielhaber wird seine Vorstellungen zur Verkehrswende in Hannover darstellen.Gerne können Fragen zu den Themenblöcken im Vorfeld per Email gesandt an beteiligung(at)adfc-hannover.deDie Veranstaltung ist - zum o.g. Termin - live im Youtube Stream: