2 x Einwohner/Innenfragestunde: Sitzung des VuFa Langenhagen, mit vielen Themen rund ums 🚲

Verkehrs- und Feuerschutzausschuss der Stadt Langenhagen

Verkehr/Feuerschutz.Ö1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit des Verkehrs- und FeuerschutzausschussesÖ 2 Feststellung der TagesordnungÖ 4 Genehmigung des Protokolls über die Sitzung vom 15.08.2019Ö 5 FeuerwehrangelegenheitenÖ 6 PolizeiangelegenheitenÖ 7 Verkehrsgutachten StadtwegÖ 8 Ausbau der FichtenstraßeÖ 8.1 Antrag des Ortsrates Schulenburg: Ausbau der FichtenstraßeÖ 9 Änderungsantrag des Beirates für Menschen mit Behinderungen: Verkehrssichernde Maßnahmen in der Straße RohdehofÖ 10 Verbesserung ÖPNV-Angebotes im Gewerbegebiet RehkampÖ 11 Ausbau von Geh- und Radwegen in Bezug auf den Ausbau von FahrbahnenÖ 12 Prioritätenliste über Investitionen im Straßenbau für 2020-2023Ö 13 Informationen zum Phosphorfund am SilberseeÖ 14 Anfragen und Mitteilungen