🚲-Umfrage: Und wie ist Radfahren so in DEINER Stadt?

Radfahren bewertenAlle zwei Jahre hei├čt es wieder ÔÇ×Und wie ist das ­čÜ▓´╗┐-Fahren in Ihrer Stadt?" Derals bedeutendes Zufriedenheitsbarometer der Radfahrenden ist am 1. September in ganz Deutschland zum neunten Mal freigeschaltet worden, und er kann bis Ende November 2020 mitgemacht werden, um die eigene Stadt aus der Sicht der Radfahrenden nach verschiedenen Kriterien zu bewerten.Die Erkenntnisse geben Verkehrsplanern und politisch Verantwortlichen aufschlussreiche R├╝ckmeldungen ├╝ber den Erfolg ihrer bisherigen Ma├čnahmen zur Radverkehrsf├Ârderung, sie zeigen aber auch noch notwendige Verbesserungsma├čnahmen auf. Beim letzten Test im Jahr 2018 haben bundesweit knapp 170.000 Menschen teilgenommen.ÔÇ×Auch in Langenhagen hoffen wir wieder auf viele Teilnehmerinnen und TeilnehmerÔÇť, so Reinhard Sp├Ârer, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Langenhagen. ÔÇ×Denn je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekr├Ąftiger und verl├Ąsslicher werden die Ergebnisse dieser Umfrage, auch im Vergleich zu anderen St├Ądten.ÔÇťAm einfachsten ist die Teilnahme an diesem Test digital per Online-Fragebogen hier:. Dort sind auch alle weiteren Informationen zum Fahrradklima-Test 2020 zu finden.Wer das Ausf├╝llen lieber auf dem Papier macht, kann sich gerne an den ADFC Langenhagen wenden unter langenhagen@adfc-hannover.de oder 0151 240 799 75: Der ADFC bringt die Frageb├Âgen dann bis direkt in den eigenen Hausbriefkasten - per Fahrrad, nat├╝rlich! ÔÇ×Helfen Sie mit, das Fahrradklima in Langenhagen durch Ihre Teilnahme und Ihre Bewertung zu verbessern.ÔÇť, so der Appell des ADFC, der u.a. auch mit einem Beratenden Mitglied im Verkehrsausschuss der Stadt Langenhagen vertreten ist.´╗┐