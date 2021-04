🚲 - STADTRADELN: Ab 1. Juni 2021! Jetzt schon: Online anmelden / Konto reaktivieren ....

Rauf aufs Rad! 

Stadtradeln ab 1. Juni 2021.┬áDrei Wochen lang in der Region Hannover: Dienstag, 1. Juni, bis Montag, 21. Juni 2021.┬áBeim Wettbewerb STADTRADELN trittst DU 21 Tage in die Pedale:┬á- f├╝r mehr Radf├Ârderung,┬á- f├╝r den Klimaschutz┬á- und f├╝r Lebensqualit├Ąt in deiner Kommune.┬ágeht's zum kostenfreien Anmelden / zum Reaktivieren des Konto der Vorjahre.┬ábei iTunes/Apple und bei Play/Google.┬á