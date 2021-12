Winterzauber - kreuz und quer durch den Garten im Dezember

Sanft schlummert unser kleiner Garten im Winterschlaf. Nebel, Raureif und ein paar Schneeflocken haben ihn in ein verzaubertes Fleckchen verwandelt. Hagebutten, Blätter und Blüten glitzern in der Wintersonne.

Kletterrose und Schneerose blühen auch im Dezember und selbst die Ringel- und die Sonnenblume trotzen den frostigen Temperaturen mit ihren bunten Blüten.Längst ruht die Gartenarbeit. Sonnenschirm und Gartenmöbel warten neben Rechen, Gartenschere und frostempfindlichen Kübelpflanzen im Schuppen auf die neue Saison im nächsten Jahr.Gartenvögel zwitschern leise in den Ästen unserer Büsche und Bäume. Sie finden an unseren Futterstellen einen reich gedeckten Tisch. Ob Spatz, Meise und Co. bereits vom Frühjahr träumen?Wir freuen uns schon auf die ersten Frühblüher, die bald den nahenden Frühling verkünden werden. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit meiner glitzernden Bilderserie aus unserem winterlichen Garten.