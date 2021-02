Winterwunderland in Kaltenweide

Der Januar verabschiedete sich in der Region Hannover mit einer zauberhaften Eislandschaft. Tauender Schnee und kurz darauf einsetzender Frost machten aus Büschen und Sträuchern bizarre, mit einer Eisschicht überzogenen Gebilde, die in der Wintersonne glitzerten. Warm eingemummelt zog es uns zu einem ausgiebigen Sonntagsspaziergang nach draußen, um dieses märchengleiche Winterwunderland zu genießen.

Strahlend blauer Himmel bildete die passende Kulisse, um vereiste Hagebutten und Zieräpfel ins rechte Licht zu rücken. In den Büschen tschilpten die Haussperlinge und Meisen twitscherten von ihren Sitzwarten der Wintersonne entgegen. Ihnen schienen die frostigen Temperaturen nichts auszumachen. Dick aufgeplustert, um sich vor der Kälte zu schützen, saß dagegen eine Wacholderdrossel ganz still in den Hagebutten. Am Himmel zogen Gänse Richtung Süden. Ob der Winter doch noch mit aller Kraft kommen wird? Oder bleibt es bei diesem kurzen und wunderschönen Intermezzo, das wir auf unserem Spaziergang genießen konnten?Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine eisige Bildergalerie!