Wer kennt dieses Insekt?

Wer kann mir bei der Bestimmung dieses Insektes helfen? Die hübsche Schlupfwespe saß neulich an unserer Schuppentür. Sie ist gut an ihrem schlanken Körper mit den langen Fühlern zu erkennen, besaß jedoch keinen Legestachel. Um welche Art handelt es sich genau? In unseren Bestimmungsbüchern bin ich leider nicht fündig geworden. Kein Wunder bei ca. 60.000 geschätzten Arten. Schlupfwespen zählen laut Wikipedia zu der artenreichsten Gruppe der Hautflügler. Oder ist es doch ein ganz anderes Insekt?

Aber vielleicht habe ich ja Glück und unsere Spezialisten oder Spezialistinnen haben den richtigen Tipp für mich. Ich bin immer wieder fasziniert von diesen Insekten und bedanke mich schon einmal vorab für eure Hilfe!