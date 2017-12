Weihnachtsspaziergang mit dem NABU Langenhagen

Langenhagen : Silbersee |

Der traditonelle Weihnachtsspaziergang des NABU Langenhagen am 2. Weihnachtsfeiertag führt in diesem Jahr von 14:00 Uhr bis ca.16:00 Uhr um den Silbersee und über den Standortübungsplatz. Exkursionsleiter Gunter Halle freut sich auf interessierte Gäste, die mit ihm einen Blick auf Langenhagens winterliche Natur werfen möchten und bei dem sechs bis acht Kilometer langen Spaziergang den Weihnachtspfunden zu Leibe rücken werden. Während der Tour ergibt sich auch die Gelegenheit, über die geplanten Aktivitäten des NABU Langenhagen in 2018 zu sprechen.



Die Teilnehmer werden darum gebeten, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk anzuziehen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Veranstaltung ist kostenlos, der NABU würde sich aber über eine Spende für seine Naturschutzarbeit freuen.Treffpunkt ist der Parkplatz am Silbersee auf der Ostseite. Bei Fragen zur Veranstaltung ist Ansprechpartner und Exkursionsleiter Gunter Halle unter Tel. 0170 – 54 59 414 oder per E-Mail unter: gunter.halle@nabu-langenhagen.de zu erreichen.