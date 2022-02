Wegen Klimaschutz: Es muss noch mehr Elektroautos geben

CO2 muss verringert werden

"Die Fokussierung auf Elektroautos verspricht schnellere signifikante Emissionsreduktionen als die Mobilitätswende, also die Vermeidung und Verlagerung von Fahrten mit dem Pkw auf klimafreundliche Alternativen wie den öffentlichen Verkehr oder das Fahrrad.”

“Um die Emissionen des Pkw-Verkehrs von höchstens 52 Millionen Tonnen pro Jahr sicherzustellen, müssen im Jahr 2030 mindestens 20 Millionen E-Autos in Deutschland zugelassen sein.”

Mehr für die Umwelt tun

Jeder kann etwas beitragen

Es klingt wie der Titel eines James Bond - Films, ist aber das Ergebnis einer aktuellen Studie:Selbstverständlich geht es hierbei nicht um Geheimangelegenten für Agenten Ihrer Majestät, sondern um Elektroautos. Die vorige Bundesregierung hat schon vor einigen Jahren beschlossen, dass es im Jahre 2030 15 Millionen Stück davon innerhalb Deutschlands geben muss, um einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und Deutschland auf insgesamt CO2-neutralen Kurs zu bringen. Laut einer Studie des Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie im Auftrag der Umwelt-NGO Greenpeace müssen es stattdessen mindestens 20 Millionen Elektroautos sein.In der Studie heißt es entsprechend, dass rundauf den Verkehr entfielen, dies seien umgerechnetUm das zu ändern, dürfen Verbrennungsmotoren bereits 2025 nicht mehr zugelassen werden und müssen weitere Steuern erhoben werden. Andernfalls sei die Energiewende nicht umsetzbarDie Studienersteller heben hervor, dass es noch weitere Großemittenten neben dem Individualverkehr gibt. Diese seien etwa die Industrie, die Landwirtschaft oder auch weitere Einflüsse.Allerdings ist es laut Studienverantwortlichem, dem Greenpeace-Verkehrsexperten Tobias Austrup am Erfolgsversprechensten, sich auf den Individualerkehr zu konzentrieren.Auf diese Art und Weise hält es Greenpeace für möglich, die Emissionen im Verkehrswesen nachhaltig zu senken, ohne dass die Bürger sich in ihrer Lebensweise eingeschränkt fühlen.Laut den Berechnungen des Wuppertal Instituts werden beim Ersatz von 15 Millionen Fahreugen durch solche mit Verbrennungsmotor im Jahreemittiert.Da die Ziele der Bundesregierung vorsehen, dass der gesamte Verkehr nur 85 Millionen Tonnen emittieren dürfe - immerhin eine Halbierung gegenüber dem Wiedervereinigungsjahr 1990 - sind diese 64 Millionen Tonnen immer noch zu viel.Dies setzt größere Anstrenungen als bisher voraus, sind die Deutschen beim E-Auto-Kauf doch bisher eher zurückhaltend.Laut den Experten von Greenpeace ist es demzufolge erforderlich, die Bemühungen für mehr Umweltschutz zu intensivieren.Denkbar wären unter anderem höhere Steuern auf Verbrennerfahrzeuge, ein früheres Verbot der Neuzulassung derselben oder eine intensivere Förderung von alternativen Antrieben. Es bleibt zu hoffen, dass die gerade zu diesem Zweck gewählte Bundesregierung sich in diese Richtung bemühen wird.Als Privatverbraucher müssen Sie zum Glück nicht auf die Bundesregierung warten.Insbesondere wenn Sie bereits einen genehmigten Förderantrag für eine Wallbox haben, können Sie sofort loslegen. Zubehör für Ihr Elektroauto bekommen Sie mit staatlicher Förderung jederzeit im Internet.Auf diese Weise können Sie selbst Ihren Teil zur Antriebswende beitragen und die Umwelt schützen.