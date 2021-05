Unser kleines Gartenparadies im Mai

Um sich ein Paradies im Garten zu schaffen, braucht man nicht immer viel Platz. Auch ein kleiner Reihenhausgarten hat durchaus das Potential dazu, sich zu einem Paradies zu entwickeln. Wir haben unsere "verlängerte Terrasse" (wie ich unseren Garten liebevoll nenne) naturnah und kunterbunt gestaltet. Ein Apfelbaum, Heckenpflanzen, ein Miniteich, Kräuter, Stauden, eine wilde Wiese und viele Blumenzwiebeln haben hier u.a. ihren Platz.

Vom Frühjahr bis in den späten Herbst blüht es so im Garten aus allen Knopflöchern. Das mögen nicht nur wir, sondern auch die Insekten, die die von uns angebotenen Nistmöglichkeiten gut annehmen. Diverse Wildbienen, Schlupfwespen und Hummeln können wir regelmäßig beim Sammeln von Nektar beobachten. Meisen und Spatzen brüten jedes Jahr in unserem Garten. Zum ersten Mal ziehen nun auch Stare ihren Nachwuchs bei uns groß. Mit großem Trara kommen die Altvögel zum Nistkasten geflogen und haben dabei Würmer und Insekten im Schnabel. Inzwischen schlüpfen sie zum Füttern nicht mehr in den Kasten. Das ist ein sicheres Zeichen, dass der Nachwuchs schon gut gewachsen ist und sicher bald ausfliegen wird.Im letzten Herbst haben wir das Staudenbeet an der Terrasse neu angelegt. Akeleien, Purpurglöckchen und Funkien haben hier nun ihren Platz unter dem Kugelahorn. Auch rund um den Miniteich haben wir weitere Pflanzen gesetzt. Kriechender Günsel versteckt in Zukunft gemeinsam mit Blaukissen den Rand des Plastikbeckens und bildet den passenden Rahmen für die zauberhaften Zwerg-Tulpen "Bronze-Charm". Bis Mitte Mai blühten auch in den anderen Beeten bunte Tulpen, die hübsche Farbtupfer zwischen die Vergissmeinnicht gezaubert haben.Die Porzellanröschen durften inzwischen aus ihrem Winterquartier im Gartenschuppen auf die Terrasse umziehen und zeigen sich dort in voller Blütenpracht. Tomaten, Kohl und Salate sprießen in den Hochbeeten und frische Kräuter machen Lust auf die ersten Grillabende mit knackigem Gemüse und würzigen Dips.Der Mai-Regen der letzten Tage hat dem Garten sichtlich gut getan. Wo vor ein paar Wochen noch Perlhyazinthen und Narzissen blühten, ist nun das kräftige Grün der Sommerstauden zu sehen. Stockrosen und Sonnenblumen wachsen der Sonne entgegen und setzen schon bald neben Wicken und Sommerflieder die nächsten Highlights in unserem kleinen Gartenparadies. Wir freuen uns drauf!Viel Spaß beim Bummel durch meine blumige Bilderserie!Was grünt und blüht in eurem Garten oder auf dem Balkon?