Stunde der Wintervögel 2021

Wir zählen in diesem Jahr auch wieder mit und sind schon gespannt, welche Vögel in welcher Anzahl unsere Futterstellen im Garten anfliegen werden. Ob das leise Silvester in diesem Jahr einen Einfluss auf die Zahlen haben wird? Lassen wir uns überraschen, wenn wir eine Stunde lang die Vögel in unserem Garten zählen werden.Bisher haben sich die Amseln und Spatzen etwas rarer gemacht als sonst. Dafür kommen die Blaumeisen gleich im Dutzend an unsere Futterstellen.Was flattert und piept in euren Gärten oder im Park um die Ecke?Der Kosmos Vogelführer steht schon lange in unserem Bücherregal und hilft prima bei der korrekten Bestimmung der Vögel Europas (unbezahlte Werbung wegen Namensnennung).