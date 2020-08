Spätsommer im kunterbunten Garten

"Den Garten betritt man nicht mit den Füßen, sondern mit dem Herzen", heißt es in einem Sprichwort. Wenn wir durch unseren kleinen Garten bummeln, hüpft unser Herz jedes Mal ein kleines Stückchen vor Freude. Hier ist das Ganze Jahr über tierisch was los. Blühende Stauden, unsere wilde Wiese und der Mini-Teich locken zahlreiche Insekten und Amphibien an. Mit Einbruch der Dämmerung streifen Igel durch unseren naturnah angelegten Garten und lassen sich die Schnecken schmecken. An den Wasserstellen baden Vögel und stillen ihren Durst. Auch im Spätsommer blüht es noch aus allen Knopflöchern und so wird der Garten zu einem schnuckeligen Paradies für das Auge. Einige unserer tierischen Gäste habe ich in meiner kleinen Bilderserie zu unserem kunterbunten Garten im August festgehalten.

Unsere Goldrute ist ein wahrer Insektenmagnet. Igelfliege, Bläuling, Blut- und Honigbiene sammeln hier unter anderem Nektar. Die Igelfliege macht ihrem Namen mit den abstehenden Borsten am Hinterteil alle Ehre und auch der Name "Blutbiene" kommt nicht von ungefähr. Durch ihr rotes Abdomen fällt sie unter den vielen Insekten, die die Goldrute anfliegen, sofort ins Auge. Blutweiderich, Storchschnabel und Wasserdost werden von den Insekten ebenfalls sehr gut angenommen und sind mit ihren hübschen Blüten außerdem eine Zierde im Staudenbeet.Neuzugänge im Garten sind die Purpurglöckchen, die nicht nur mit ihren filigranen Blüten, sondern auch mit ihrem bunten Blättern bezaubern. Der Scheinsonnenhut ist ebenfalls eine hübsche Ergänzung in unserem Staudenbeet - er holt die Sonne auch an trüberen Tagen in den Garten.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!