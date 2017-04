NABU NachtnaTour - Laubfroschkonzert in Kananohe

Langenhagen : Parkplatz Hasenheide |

Der Naturschutzbund Langenhagen lädt am Samstag, den 06.05.2017 von 21:00 Uhr bis ca. 23:30 Uhr zum traditionellen Laubfroschkonzert in Kananohe ein.



Ein Schwerpunkt in der Naturschutzarbeit des Vereins liegt in der Kleingewässerpflege. Bei dieser NachtnaTour kann der Erfolg der Pflegemaßnahmen live erlebt werden. Denn der Ruf des sympathischen, knallgrünen Laubfrosches ist weit und deutlich zu hören. Der nur drei bis fünf Zentimeter große Frosch ist durch Haftscheiben an den Enden seiner Finger und Zehen auch ein hervorragender Kletterer. Außerhalb der Fortpflanzungszeit ist er in Gehölzen in der Nähe von Tümpeln anzufinden. Doch im Frühjahr kommen die Laubfrösche an die besonnten Kleingewässer, um hier zu laichen. Dann beeindrucken die Männchen nicht nur die Weibchen mit ihrem typischen Ruf, sondern auch Naturfreunde, die sich der NachtnaTour des NABU angeschlossen haben.

Je nach Wetter und Beobachtungen kann der Spaziergang bis ca. 23:30 Uhr dauern. Kinder können daher nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Es wird darum gebeten, an Mückenschutz zu denken. Für Kinder unter 14 Jahren und NABU Mitglieder ist die Veranstaltung kostenlos. Alle anderen zahlen 2,- Euro pro Person. Treffpunkt ist der Parkplatz Hasenheide an der Kananoher Straße.Für Fragen steht der Exkursionsleiter Ricky Stankewitz unter Telefon 0511 - 27 08 20 19 oder per Mail unter E-Mail: ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de zur Verfügung.