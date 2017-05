NABU NachtnaTour - Kreuzkröten auf der Kugelfangtrift

Langenhagen : Silbersee Parkplatz |

Der Naturschutzbund Langenhagen lädt im Rahmen der bundesweiten NABU-Aktion "NachtnaTour" am Samstag, den 20.05.2017 von 20:30 Uhr bis ca. 23:00 Uhr

zu einer spannenden Exkursion auf der Kugelfangtrift ein.

Der ehemalige Übungsplatz der Bundeswehr ist ein beliebtes Naherholungsgebiet, auf dem das letzte an Langenhagen angrenzende Vorkommen der Kreuzkröte in Hannover zu finden ist. Exkursionsleiter Ricky Stankewitz wird während der NachtnaTour zu den Kleingewässern führen, an denen dem Konzert der nachtaktiven Amphibien gelauscht werden kann. "Gleichzeitig wollen wir mit Fledermausdetektoren prüfen, ob auch Fledermäuse die Kugelfangtrift als Jagdgebiet nutzen", kündigt Stankewitz an und empfiehlt, für die Tour an Mückenschutz und festes Schuhwerk zu denken.Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. Es wird um eine Anmeldung bis zum 17.05.2017 bei Ricky Stankewitz unter Telefon (0511) 27 08 20 19 oder E-Mail: ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de gebeten. Da die Tour je nach Wetter und Beobachtungen bis ca. 23:00 Uhr dauern kann, können Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen. Kinder unter 14 Jahren nehmen kostenlos an der Veranstaltung teil, NABU-Mitglieder zahlen 3,- Euro pro Person, sonst 5,- Euro pro Person. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Ostseite des Silbersees (Einfahrt Bothfelder / Langenforter Straße).