NABU lädt zum Pflegeeinsatz an Kleingewässer ein

Bereits Anfang September traf sich der NABU Langenhagen zur Kleingewässerpflege in Engelbostel, um Rohrkolben aus einem Tümpel zu entfernen. Nun sucht Einsatzleiter Ricky Stankewitz Freiwillige, die am 14.10.2017 von 10:00 bis 14:00 Uhr Erlen und andere Gehölze am Gewässerrand entfernen, um den Tümpel als Laichgewässer für Amphibien zu erhalten. „Bleiben die Gehölze stehen, kommt es zu einer Verschattung des Gewässers“, erklärt Stankewitz, der außerdem darauf hinweist, dass der Blatteintrag im Herbst zusätzlich zu Fäulnis im Tümpel führen würde.

Freiwillige Helfer, die den NABU bei der Kleingewässerpflege unterstützen wollen, sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist der EDEKA-Parkplatz in der Heidestraße in Engelbostel.Die Helfer werden während ihres Einsatzes wie immer mit leckerem Essen versorgt. Um diese kostenlose Verpflegung planen zu können, wird um eine Anmeldung beim Einsatzleiter Ricky Stankewitz unter: Tel. 0511 - 27 08 20 19 oder per Mail unter: ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de bis zum 10.10.2017 gebeten.